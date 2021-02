Vilde fester lukket ned i nat

Københavns Politi har lukket to ulovlige fester ned i nat og sigtet i alt 37 personer for brud på forsamlingsforbuddet. Det løber op i bøder for 92.500 kroner

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Natten mellem lørdag og søndag har Københavns Politi endnu en gang haft travlt, da de fik anmeldelser om vilde fester i Indre by.

Den første fest, som politiet rykkede ud til, var i fuld gang omkring midnat på Købmagergade. Her forklarede arrangøren, at der var tale om en fødselsdagsfest på en privatadresse.

- Vi finder efterfølgende ud af, at arrangøren ikke er tilmeldt på adressen. Da vi kommer ind på stedet, kan vi konstatere, at der er 22 personer til festen, som alle sigtes for at overtræde forsamlingsforbuddet, fortæller Rasmus Bernt Skovsgaard, politiinspektør hos Københavns Politi.

Den anden fest var noget senere, omkring klokken 04.40 i Nyhavn, hvor politiet blev alarmeret om høj musik på stedet.

- Da vi kommer frem til festen, løber en masse unge mennesker i alle retninger. Det viser sig, at de har lejet en bolig på AirBnB, som de har brugt til at holde fest i. Der sigter vi i alt 15 personer, fortæller Rasmus Bernt Skovsgaard.

Hver af de sigtede har fået en bøde på 2.500 kroner, og således har Københavns Politi i alt givet bøder for 92.500 kroner på de få timer.

Den yngste af de i alt 37 sigtede personer var 20 år gammel.

Håbede politiet skred

Ekstra Bladet var til stede foran adressen på Købmagergade lørdag sen aften, hvor politiet rykkede talstærkt ud til festen.

Tre salatfade og minimum ti betjente opholdt sig således ude foran stedet og travede ligeledes op og ned ad gaden.

Ved opgangen stoppede de på et tidspunkt tre unge mænd, inden de kunne gå op til festen.

Også tre kvinder iført hæle og fint tøj var på vej til festen, men måtte standse op ved Storkespringvandet, da de så det store politiopbud.

- Lad os give det ti minutter, blev de enige om, og stillede sig til at vente nær springvandet i håbet om, at politiet ville køre igen.

Politiet lod de tre unge mænd gå. De sluttede sig til kvinderne.

- Fik I en bøde, spurgte en af dem.

- Nej, men sidst gjorde vi, lo en af mændene.

Også kvinderne havde været her før, fortalte de til mændene.

En af mændene fiskede en pose kokain frem fra sin lomme, selvom den nærmeste betjent stod kun tyve meter derfra.