Vildt drama: Tramper forruden ind

Politiet søger vidner til muligt overfald i midten af Aarhus mandag aften. Lokale medier beretter om en kniv og et baseballbat på stedet, og en mand er set hoppe på forruden af en bil midt på vejen

Ved du noget om sagen? Skriv til Ekstra Bladet her: 1224@eb.dk

Der lader til at være sket et trafikalt drama ud over det sædvanlige mandag aften ved Ceresbyen i midten af Aarhus.

Mandag aften lød det fra Østjyllands Politi på Twitter, at man søger vidner til et muligt overfald.

Anmeldelsen kom ifølge TV 2 Østjylland samtidig med et færdselsuheld ved Silkeborgvej og Viborgvej, og mediet er i besiddelse af en vild video, hvor en sortklædt mand springer op på en kørende bil og tramper forruden ind.

Kniv og bat

Samtidig beretter Aarhus Stiftstidende gennem vidner på stedet ligeledes om, at der er blevet smadret ruder og hoppet på køretøjer, hvilket dog ikke er blevet bekræftet af politiet.

Samtidig skriver Aarhus Stiftstidende, at de er i besiddelse af en video fra stedet, der viser to personer med henholdsvis en kniv og et baseballbat i hænderne.

Politiet var massivt til stede efter hændelsen, og billeder fra stedet viser en mand, der bliver ført væk i håndjern.

Opdateres ...