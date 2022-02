Vildt flugtforsøg med tre tons kokain

Der var ellers lagt op til noget af en colombiansk skiferie, da narkosmuglere i sidste uge forsøgte at indføre en enorm mængde kokain til Mexico.

To smuglerbåde fra Colombia var lastet med hele 3 tons kokain på vej til mexicanske kyst, da de blev fanget af det mexicanske militær efter en længere jagt.

Det skriver mediet mexicodaily.

Udover den store mængde kokain, var der mere end 5000 liter brændstof.

Artiklen fortsætter efter billederne ...

Så meget fyldte de tre tons kokain. Foto: Den mexicanske hær/Ritzau Scanpix

Foto: Den mexicanske hær/Ritzau Scanpix

Smidt i havet i havet

De seks gerningsmænd forsøgte under flugten at smide de store dunker med brændstof i havet for at lette bådens vægt.

Men det var ikke nok til at gøre op for den tonstunge kokainlast.

Efter en hæsblæsende jagt på havet mellem militærets helikoptere og smuglerbåden 125 km fra kysten, måtte smuglerne overgive sig til kystvagten, der stod parat.

Ifølge mediet Stratfor Worldview, har kokainet en samlet mexicansk gadepris svarende til mere end 200 millioner danske kroner.

De store pengesummer kan de mexicanske narkobaroner nu vinke farvel til.