Vildt fund: Fire skydevåben lå i skov

Tre rifler og et gevær lå i et efterladt våbenskab

33-årige Morten Aagaard fra Helsinge gjorde i mandags et usædvanligt fund i Nystrup Skov ved Slangerup. Her fandt han tre rifler og et gevær i et opbrudt våbenskab i skovbunden i nærheden af en kommende shelterplads.

- Jeg blev noget overrasket. Jeg havde set våbenskabet ligge og flyde allerede tilbage i december. Nu besluttede jeg at tage det med som affald, og så opdagede jeg de her våben.

- Tænk hvis de var blevet fundet af en eller anden tosse, der så havde brugt dem, siger Morten Aagaard til Ekstra Bladet, der dog tilføjer, at der ikke var nogen ammunition i skabet.

Åndssvag prioritering

Han er selv jæger og vurderer, at både rifler og geværet så ud til at være fuldt funktionsdygtige. Han fortæller, at der er tale om to blazer R8, en tjekkisk riffel 308 og et beretta haglgevær.

Morten Aagaard tog det hele med hjem og ringede så til politiet ved frokosttid for at få dem til at hente våbene. Her blev han igen overrasket.

- Det var åbenbart ikke noget, de prioriterede særlig højt, lyder det fra den 33-årige, som fortæller, at han i første omgang fik at vide af Nordsjællands Politi, at han ville blive ringet op inden for et kvarter. Det skete dog ikke, så mere end en time senere ringede han selv tilbage.

- Jeg sagde, at jeg skulle på arbejde og ikke havde tid til at vente hele dagen, og så fortalte jeg, de kunne hente våbene ude på mit værksted, men der kom ingen. Jeg forstår ikke, at de ikke reagerer hurtigere på det, når man ringer og har fundet fire våben. Jeg synes, det er en helt åndssvag prioritering.

Våbene blev ifølge politiets døgnrapport hentet klokken 22.25.

Politiet: Det er beklageligt

Hos Nordsjællands Politi beklager politikommissær Ole Hestbæk, at Morten Aagaard ikke blev ringet op som aftalt, da han i første omgang kontaktede politiet.

- Det, der er ærgerligt, er, at der ikke er blevet lavet en præcis aftale, da han ringer til os klokken 12. Jeg kan se, at der er blevet reageret på anmeldelsen, men ingen har ringet til ham, og det er beklageligt.

Politikommissæren har ikke selv siddet med sagen, men han oplyser, at det fremgår af politiets døgnrapport, at den person, der har talt med Morten Aagaard, da han ringer for anden gang, mener, at de laver en aftale om, at politiet skal komme, når han er kommet hjem igen.

Ole Hestbæk oplyser også, at det er normal procedure, at politiet gerne vil have, at folk er hjemme, når de kommer ud til dem, og at det også er blevet sagt til anmelderen ved en senere telefonsamtale ved 19-tiden.

Morten Aagaard siger dog omvendt, at der ikke blev lavet nogen aftale om, at de først skulle hente våbene, når han kom hjem.

- Har I hentet våbene hurtigt nok?

- Nej, ikke ud fra det, du siger. Hvis man ringer klokken 12, og vi først kommer klokken 22.25, så er det for lang tid, siger Ole Hestbæk.

- Men der kan være nogle omstændigheder, der har gjort det. Nogle misforståelser i forhold til hinanden. Blandt andet det med, at han ikke var hjemme. Men hvad der præcis er sket og hvorfor, kan jeg ikke svare dig på.

- Han har jo gjort os en tjeneste ved at tage våbene med hjem og ringe til os. At vi ikke er kommet noget før er bare skide ærgerligt. Vi kan ikke gøre det om, men jeg håber, at vi kan gøre det bedre, næste gang han ringer til os.

