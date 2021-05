Vildt fund: Fisker fik håndgranat på krogen

Søndag eftermiddag fik Østjyllands Politi en henvendelse fra en bekymret magnetfisker, der havde fået en håndgranatlignende genstand på krogen.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Det var i åen under Ringvejen tæt på Klamsagervej i Åbyhøj, at fiskeren gjorde det specielle fund.

Det fik de fremmødte politibetjente til at kontakte Ammunitionsrydningstjenesten, også kendt som EOD, der er eksperter i at identificere og bortskaffe sprængstof.

Ammunitionsrydningstjenesten kunne dog hurtigt konkludere, at håndgranaten ikke var farlig, så længe der ikke var nogen der rørte ved den.

Der var derfor ikke behov for nogen større afspærring, og da ammunitionsrydderne fik skilt håndgranaten ad, viste det sig, at håndgranaten ikke havde nogen detonator.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi, men de har oplyst, at der ikke er mere at tilføje til episoden.