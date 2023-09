Vildt fund: Fosforgranat på stranden

En tur på stranden endte for en borger med, at politiet og ammunitionsrydningstjenesten måtte en tur forbi hans sommerhus.

Tirsdag gik han nemlig tur ved Ordrup Næs i Odsherred, hvor han på stranden fandt en fosforgranat på omkring 30-40 centimeter.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Manden valgte at tage granaten med hjem til sit sommerhus, hvor han havde lagt den i haven, hvorefter han ringede til politiet.

Politiet orienterede derfor Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (EOD), der kørte til sommerhuset og fjernede granaten, som de efterfølgende bortsprængte et sikkert sted.

Ring først

Selvom politiet er glade for, at borgere ringer, når de finder gamle granater og mistænkelige genstande, så var mandens valg om at tage granaten med hjem dog ikke helt efter bogen.

I stedet ønsker politiet, at man ringer til dem med det samme.

'Ring dog altid straks til politiet og undlad at røre ved genstande, som potentielt kan være farlige,' skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.