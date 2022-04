Vildt fund i frossen flæskesteg

Opfindsomheden er stor, når smuglere forsøger at transportere ulovlige sager over landegrænser.

Det er en nylig sag fra Københavns Lufthavn et godt eksempel på. Her fandt toldere knap et halvt kilo hash gemt i en frossen flæskesteg.

Fundet blev gjort, da en mand, en kvinde og et barn blev stoppet i lufthavnen 31. marts, oplyser Toldstyrelsen i en pressemeddelelse torsdag. I mandens bagage fandt tolderne en frossen flæskesteg.

Den atypiske bagage undrede tolderne, og ved en nærmere kontrolscanning viste det sig, at flæskestegen indeholdt flere plader med hash med en samlet vægt på 426 gram.

Ifølge Toldstyrelsen indrømmede manden, at hashen tilhørte ham, og han blev anholdt af Københavns Politi. Kvinden og barnet kunne rejse videre.

Toldere finder hash i alle typer af varer og transportmidler - fra rejsende i lufthavne til containere på anløbne skibe og i postpakker.

Ifølge de seneste opgørelser fra Toldstyrelsen blev der i 2020 tilbageholdt samlet 394 kilo hash.

Mette Helmundt, der er funktionsleder i Toldstyrelsens kontrolenhed i Københavns Lufthavn, fortæller, at de i tolden er vant til at se lidt af hvert.

- Der er ikke grænser for opfindsomheden, når det kommer til smugling, hvilket flæskestegen er et godt eksempel på.

- Derfor overvåger tolderne grænserne døgnet rundt på baggrund af risikovurderinger og stikprøver i samarbejde med en lang række myndigheder i ind- og udland, siger funktionslederen i meddelelsen.

Det er nu en sag for Københavns Politi at færdigefterforske sagen om hashen i flæsestegen.