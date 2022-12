Vildt hærværk: Kanonslag sprang i borgmesters carport

Jesper Greth, som er borgmester i Rebild Kommune, er blevet udsat for groft hærværk.

Onsdag aften blev der nemlig sprængt noget i hans carport, skriver TV 2 Nord.

Jesper Greth har også selv skrevet om hændelsen på sin Facebook-profil.

'I går aftes var jeg ude for noget meget ubehageligt. Mens min familie og jeg gjorde os klar til at gå i seng, var der nogen, som fandt anledning til at sprænge noget, der formentligt var et kanonslag, i vores carport, ligesom min bil blev udsat for lettere hærværk.', skriver Jesper Greth om den ubehagelige episode.

Han skriver videre, at hans familie naturligvis er rystet, men at de har det okay efter omstændighederne.

Jesper Greth mistænker, at hans politiske embede, og især det seneste års politiske beslutninger, kan ligge til grund for forbrydelsen.

'Episoden kan være udtryk for alt fra drengestreger, som tilfældigt ramte os, til et politisk motiveret anslag.'

'Det har jo i den forbindelse stået klart, at de svære og store beslutninger, som jeg har været med til at træffe i byrådet i forbindelse med dette års budget, har været genstand for meget og nogle gange voldsom debat.', skriver Jesper Greth i opslaget på Facebook.

Kan være politisk

Borgmesteren kontaktede selv politiet, som kom ud og eftersøgte gerningsstedet.

Politiet formoder, at det er et kanonslag, som er blevet sprængt i carporten.

De udelukker, ligesom Jesper Greth, heller ikke at motivet kan være politisk.

- Det kan være et politisk motiv. Vi holder sporet åbent, men det er for tidligt at lægge sig fast på. Der er muligheden for, at der er tale om alvorlige drengestreger, siger Vicepolitidirektør Anders Uhrskov.

Politiet har efterfølgende eftersøgt området, men de har endnu ikke fundet gerningsmændene.

De beder dog alle som bor i den sydvestlige del af byen Støvring om at henvende sig, hvis man har set noget, der kunne have forbindelse til sagen omkring 22.50 onsdag aften.

