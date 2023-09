Vildt kage-angreb på flyboss: - Stop forureningen!

Heldigvis for den flamboyante administrerende direktør var der tale om hans 'favoritkage'

Klask!

- Velkommen til Belgien. Stop forureningen fra de skide fly!

Det var bestemt ikke en varm velkomst, som Ryanairs topchef, Michael O'Leary, fik, da han torsdag gæstede Bruxelles.

Her gik klimaaktivister bevæbnede med creme-kager til angreb på flybossen uden for EU's hovedkontor.

Elsker creme-kage

Hele to kager havnede lige i sylten på den omdiskuterede flychef, som var troppet op i den belgiske hovedstad for at tale med Europa-Kommissionens medlemmer.

Med sig i hånden havde han en underskriftsindsamling og en papfigur af formanden Ursula von der Leyen. Han havde blot stillet hende fra sig, da to sortklædte klimaaktivister kastede creme-kager i fjæsset på ham.

- Vi er her for at tale om underskriftsindsamlingen, men jeg elsker kage. Især creme-kage. Det er min favorit, lød det efterfølgende kækt til pressen fra O'Leary om episoden ifølge CNN.

Ryanair har gennem længere tid samlet underskrifter ind, som skal være med til at lægge pres på EU-toppen for at holde luftrummet åbent, når der er strejker i lufthavne i Frankrig, så afgange ikke aflyses.

Her ses Ryanairs administrerende direktør under præsentationen af nye ruter til og fra Aarhus Lufthavn. Foto: Casper Dalhof/Ritzau Scanpix

Kontroversiel leder

Klimaaktivisterne er stærkt utilfredse med, at lavprisselskabet udleder enorme mængder CO2.

Ifølge tal fra tænketanken Transport & Enviroment er der med 13,3 millioner ton CO2 i 2022 også tale om et af verdens højeste aftryk for en virksomhed.

Der er ingen tvivl om, at den 62-årige irske forretningsmand er en kontroversiel skikkelse.

Han har flere gange optrådt særdeles gakket på pressemøder - senest i København, hvor han iført vikingehjelm og en dansk landsholdstrøje stjal opmærksomheden, da flyselskabet annoncerede, at de genåbner sin base i Københavns Lufthavn.

Ryanair har tidligere haft base i København tilbage i 2015, men kun i en kort overgang.

Fagforeningerne FPU og LO iværksatte nemlig blokader mod selskabets flyvninger, fordi Ryanair ikke havde tegnet dansk overenskomst.

Som modsvar gik det irske selskab i Arbejdsretten for at få blokaderne kendt ulovlige. Arbejdsretten gav dog fagforeningerne medhold, og efterfølgende valgte Ryanair at lukke basen igen.

Ryanair har fået en særdeles god start på regnskabsåret, hvor det i løbet af de første tre måneder blev til et overskud på godt 5 milliarder kroner.