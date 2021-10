Vildt kup i Illum: To anholdt

To mænd er blevet anholdt i forbindelse med et stort kup mod urbutikken i Illum i København.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet sent torsdag eftermiddag

Med en bil kørte to mænd ind gennem ruderne til urbutikken ved Pilestræde. De lænsede forretningen for dyre ure, stak af på en knallert og forsvandt til sidst i en gummibåd ud gennem Københavns Havn.

Rambuktyveriet fandt sted 12. maj, men 29. september frigav politiet oplysninger og billeder i sagen.

Her sejler RIB-båden fra Slotsholmskanalen. Politifoto

Her fremgik det, at tre rambuktyve slap væk med et stort antal kostbare ure til et millionbeløb og at særligt en såkaldt RIB-båd, spillede en vigtig rolle.

Båden var ikke fundet, mens politiet er i besiddelse af både den knallert, som to af tyvene flygtede på hen til båden, og den sølvgrå Opel Corsa, der blev brugt som rambuk til at smadre facaden til Illum.

Tyvene kørte på knallerten til Slotsholmskanalen, hvor en tredje gerningsmand ventede i RIB-båden, som de alle tre sejlede væk i.

Politiet ville ikke oplyse hvor mange ure, der blev stjålet, og hvilken værdi de har. Men tyvene slap væk med et større antal ure af mærker som IWC, Chopard, Jäger og Karl F.

Her en måned efter at politiet frigav billederne, er en 42-årig og en 27-årig mand anholdt i sagen. De blev anholdt i morges.

De to mænd skal fremstilles for en dommer i Københavns Byret med krav om varetægtsfængsling i aften.

Det er uklart, hvordan de forholder sig til sigtelsen.

En tredje gerningsmand er ikke anholdt, og Københavns politi ønsker for nuværende ikke at oplyse nærmere om anholdelserne.

Ekstra Bladet følger sagen.