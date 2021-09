Vildt rambuktyveri: Nye tips til politiet

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Der lå glasskår spredt over det hele, og væltede skilte lå hulter til bulter, da politiet 12. maj var til stede ved Illum på Pilestræde i København, hvor et rambuktyveri forvandlede stedet fra shoppingparadis til gerningssted.

En stjålen bil, der blev brugt som rambuk, og en gummibåd brugt til flugten er centrale i den efterlysning, Københavns Politi sendte ud onsdag, hvor også billeder og videoer af tyveriet blev offentliggjort.

Efterlysningen har ført til flere henvendelser, som politiet nu skal undersøge. Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet torsdag.

Politikredsen efterlyste vidner, der kender noget til en sølvgrå Opel Corsa, der blev stjålet 27. april på Glasmagervej i Holmegaard, og en hvid eller lys grå RIB-båd med en sort eller mørk streg på siden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var denne sølvgrå Opel Corsa, der blev stjålet 27. april og efterfølgende blev brugt ved rambuktyveriet. Politifoto

Nøje planlagt

Kuppet var nøje planlagt, og de tre gerningsmænd slap af sted med et stort antal kostbare ure til et millionbeløb, som politiet ikke ønsker at specificere nærmere.

Det var to ukendte mænd, der natten til 12. maj bakkede den stjålne bil ind i butikkens indgangsparti. Efterfølgende stak de af på en knallert, som de kørte på ned til Slotsholmskanalen, hvor en tredje gerningsmand ventede i RIB-båden, som de tre personer sejlede væk i.

De sejlede ud af Københavns Havn forbi Udenrigsministeriet og mod Sluseholmen og Hvidovre klokken 01.59.

Politiet ønsker at høre fra borgere, der har set bilen mellem den 27. april, hvor den blev stjålet, og 12. maj. De efterlyser også vidner, der har viden om den lyse RIB-båd.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses båden forlade Sluseholmskanalen. Politifoto

- Det gælder både borgere, som har set båden i dagene omkring den 12. maj, eller som har fået en lignende båd stjålet før den 12. maj eller måske har købt en efterfølgende, sagde politikommissær Jens Cappelén, der er leder af indbrudssektionen ved Københavns Politi, onsdag.

Undersøgt køretøjer for spor

Både flugtknallerten, der blev fundet ved Sluseholmskanalen, og den sølvgrå Opel Corsa er i politiets varetægt. De har nøje undersøgt begge køretøjer for spor. Københavns Politi oplyser torsdag til Ekstra Bladet, at de ikke kan komme nærmere ind på, hvad undersøgelserne har vist.

I forhold til gerningsmændenes tilhørsforhold, oplyser politikredsen, at de holder alle muligheder åbne. Dog fortæller de, at der ikke umiddelbart er noget, der tyder på, at der er tale om udenlandske gerningsmænd, eller at gerningsmændene er søgt mod udlandet.

Har man viden om den stjålne bil eller flugtbåden, kan man kontakte Københavns Politi på 114.