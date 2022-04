Vildt sammenstød: Mand påkørte bortløbne heste

Manden kom ikke alvorligt til skade, men to af hestene skal nu tilses af en dyrlæge

En 42-årig mandlig bilist fik sig noget af en overraskelse, da han mandag morgen kom kørende ad Arnborgvej ved Skjern.

For i krydset ved Skyggehusvej kom fire heste løbende foran hans bil. Det lykkedes ikke manden at undvige to af hestene, som han altså kørte ind i.

Bilisten ringede til politiet klokken 05.11 mandag morgen og fortalte om episoden. Manden kom ikke alvorligt til skade, men forruden på hans bil var blevet knust.

Da ordensmagten ankom til stedet, kunne de konstatere, at de to heste var kommet til skade under påkørslen. Derfor blev der ringet efter en dyrlæge.

Bilisten var chokeret, men han slap uden fysiske skader. Dog måtte han lade sin bil stå på grund af skaderne.