Vildt tal: Så mange har skydevåben i Danmark

I Danmark render civile ikke bare rundt med skydevåben - og det er heller ikke noget, de fleste har liggende hjemme under sengen. Man skal nemlig have særlig tilladelse af politiet - men hvor mange danskere har egentlig det?

Ekstra Bladet

I modsætning til i USA, hvor det at bære våben er en individuel rettighed, er den danske civile befolkning mere eller mindre desarmeret.

Tror vi.

Rigtig nok er det ikke sådan lige at smutte ned til den lokale våbenhandler og anskaffe sig en riffel eller pistol, og det er heller ikke kutyme herhjemme at opbevare et skydevåben under sengen til nødstilfælde.