Vilja forsvandt under storbrand

Har du set VIlja?

Den 2,5 årige hunkat har været savnet, siden hun fredag eftermiddag blev reddet ud af den brændende etageejendom i Vanløse. Lørdag formiddag gik hendes ejere rundt i boligområdet omkring Grøndals Parkvej og hængte efterlysningsplakater op udenfor politiets afspærring.

Privatfoto af Vilja.

- Jeg havde reddet hende ud, men så ville hun ned, og jeg kunne ikke holde hende. Hun skreg og løb først ind under en bil og så forsvandt hun, fortæller Thomas Rindom til Ekstra Bladet.

Han var netop kommet hjem fra arbejde, da han kunne se, at det brændte i taget. Hans kæreste, hendes datter og lille barnebarn var i parrets stuelejlighed, så han ringede dem, og de forlod lejligheden med det samme. Men Vilja manglede.

- Jeg så mit snit til at løbe ind efter hende. Jeg kunne godt nå det. Men jeg panikkede lidt derinde, for det skulle gå hurtigt. Hun blev bange og gemte sig under sengen, så jeg måtte have bedrollers ud og finde et kosteskaft, fortæller han om den hektiske redningsaktion.

Udenfor lykkedes det desværre den rædselsslagne kat at slippe væk. Parret fortæller, at hun er øremærket.

De kan fra afspærringen stå og se ind på den stuelejlighed, de indtil for et døgn siden, boede i. Brandvæsnet er i fuld gang med efterslukning på de øvre etager.

Brandslukningsarbejdet dagen derpå.

På afstand ser deres bolig ikke ud til at være brændt, men hvor store skaderne er, ved de ikke. De fik ingen af deres ting med ud.

- Hvordan er det at stå og se på det nu?

- Virkelig underligt.

- Hvad tænker du især på, at du gerne ville have haft med?

- Jeg har blandt andet en server derinde. Det er jo hele mit digitale liv, siger Thomas Rindom.

Branden brød ud over middag øverst i beboelsesejendommen. Klokken 13.47 fik brandvæsnet en melding om, at der var brand i taget. Omkring 90 familier står uden et hjem.

Her er efterlysningsplakaten. Foto: Kenneth Meyer

Viljas ejere har telefonnumrene 29842840 / 23687892