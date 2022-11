Villa overtændt: Kvinde reddet ud

Politi, brandvæsen og redningsmandskab er tirsdag formiddag til stede på Agerlandsvej på Amager, hvor der er opstået brand i en villa.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

Her lyder det, at de modtog anmeldelsen om brand klokken 12.13, og at en kvinde er blevet reddet ud.

Hendes tilstand er pt. ukendt.

Politiet oplyser, at både politi og brandvæsen fortsat er til stede på adressen.

På Twitter skriver Hovedstadens Beredskab, at villaen ved ankomst var overtændt, og at der blev sat røgdykkere ind for at få bugt med branden. Seneste melding fra dem lyder, at 'kurven er knækket', men at der venter et større efterslukningsarbejde.

Ikke den eneste brand

Det er dog ikke kun på Amager, der har været brand.

Der var nemlig også opstået en brand i en lejlighed i Hellerup, som Nordsjællands Politi modtog en anmeldelse på omkring 12.40.

Det bekræfter Nordsjællands Politi overfor Ekstra Bladet, og de fortæller samtidig at de er til stede på stedet, hvor man har spærret af ved maglemosevej og Blidahpark.

Også her er der blevet reddet en person ud af en lejlighed, det skriver Beredskab Øst på deres twitter.

Tilstanden på personen vides ikke på nuværende tidspunkt.

Der er også sendt et røgdykkerhold ind her, for at evakuere personerne i de andre lejligheder.

Ekstra Bladet følger sagerne ...