Ville dræbe edderkop: Startede kæmpe-brand

En 26-årig mand i Utah fik pludselig lyst til at sætte ild til en edderkop med sin lighter på en vandretur i Utah.

Det gik bare ikke helt som han regnede med, da han antændte en skovbrand lidt syd for Salt Lake City.

Derfor er manden nu blevet anholdt, skriver nyhedsbureauet AP.

Han erkendte over for politiet, at han antændte skovbranden, men ikke hvorfor han prøvede at sætte ild til edderkoppen.

Den lokale sherif, Spencer Cannon, beskrev beslutningen som hensynsløs, men der er ikke beviser for, at han skulle have startet skovbranden med vilje.

- Vi ved ikke, hvad der fik ham til at stoppe op og lægge mærke til edderkoppen for derefter at prøve at sætte ild til den. Der er måske ikke en årsag. Han ved det måske ikke engang selv, siger han.

Havde stoffer på sig

Der blev derudover fundet et glas med marijuana i hans besiddelse, men ifølge sherif Cannon var han ikke påvirket.

Han er anholdt for hensynsløs brandstiftelse og besiddelse af marijuana, viser retsdokumenter.

Skovbranden spredte sig hastigt op ad et nærliggende bjerg, og sidste melding er, at den har nedbrændt et område på størrelse med en kvadratkilometer.

Ingen huse er dog blevet beskadiget.

Den 26-årige mands kaution er sat til 2000 dollars svarende til cirka 15.000 kroner.