Ville ikke betale: Truede taxachauffør med kniv

En ung mand truede i nat en taxachauffør med kniv, i stedet for at betale regningen - det kostede ham i dag seks måneders fængsel

En 26-årig mand er søndag formiddag idømt seks måneders ubetinget fængsel efter, at han i nat truede en taxachauffør med en kniv i Hillerød.

Det skete ved et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød, hvor manden erkendte forholdet og derfor kunne få en straksdom, oplyser anklager ved Nordsjællands Politi Michael Qvist til Ekstra Bladet.

Anklageren fortæller, at mandens kæreste ved en tre-tiden i nat havde prajet en taxa fra Lyngby-området.

Da taxaen nåede boligområdet Frødalen i Hillerød og regningen på omkring 700 kroner skulle betales, gik hun i stedet væk fra vognen.

Samtidig kom den 26-årig gerningsmand ud fra sin bolig med en kniv, som han truede taxachaufføren med, mens han sagde: 'Fuck af med dig'.

Umiddelbart efter kunne politiet skride til anholdelse, og da manden erkendte gerningen i grundlovsforhøret kunne dommeren efter et kort retsmøde sende ham i fængsel i et halvt år. Udover truslerne blev han dømt for besiddelse af 120 gram hash til eget forbrug.