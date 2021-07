Ville ikke skrue ned: '4-0 til Palle'

'Pansersvin', 'bumser' og 'svanser'.

Der blev ikke lagt fingre imellem, da en patrulje søndag aften blev mødt med tilsvininger, efter de forsøgte at få en gruppe unge til at skrue ned for musikken på et medbragt musikanlæg.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.



Truede med at beslaglægge anlæg

Episoden der udspillede sig uden for Antvorskov Skole i Slagelse udviklede sig, da politiet fortalte de unge mænd, at de skulle skrue ned for musikken, og truede med at beslaglægge anlægget, hvis politiets anvisninger ikke blev efterlevet.



Herefter fløj ukvemsordene i luften. Heriblandt råbte de unge frasen '4-0 til Palle', med henvisning til morderen Palle Sørensen, der i 1965 slog fire politibetjente ihjel.



Ringede til forældre

Tilsviningen resulterede i, at alle fem mænd blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og en 18-årig mand blev så hidsig og konfronterende af irettesættelsen, at politiet anholdt ham og tog ham med på stationen.

To af mændene var under 18 år, og politiet kontaktede derfor deres forældre, og fortalte dem om episoden og bøden, der nu er på vej.

