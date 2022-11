Ville ikke snakke med politiet: Krydsede motorvej til fods

En 41-årig mand valgte at krydse Køge Bugt Motorvejen til fods, da han ikke ville snakke med politiet

En 41-årig mand blev fredag anholdt efter en noget særlig flugt, der blandt andet foregik til fods på Køge Bugt Motorvejen.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Det var en hundepatrulje, der fredag eftermiddag valgte at standse den 41-årige bilist ved Kildegangen i Greve, da de mistænkte, at han var spirituspåvirket.

Hoppede over autoværnet

Men den 41-årige mand besluttede sig for at sætte i løb ned mod Køge Bugt Motorvejen, hvorefter en patrulje fulgte efter ham.

Da manden nåede til autoværnet, stoppede han kortvarigt op, for derefter alligevel at hoppe over autoværnet og krydse motorvejen til fods.

Der gik ikke lang tid, før en hundefører og hans hund fik fat i den 41-årige mand, der blev lagt i håndjern for at blive taget med til en blodprøve.

Kniv fundet på flugtruten

Langs flugtruten blev der fundet en kniv, som manden senere erkendte var hans. Derfor blev han sigtet for overtrædelse af knivloven og for at krydse motorvejen til fods.

Han blev også sigtet for at køre bil, til trods for at han er frakendt sit kørekort.

I bilen, som den 41-årige mand kørte i, blev der desuden fundet en taske indeholdende to små poser, der indeholdt få gram amfetamin og kokain.

Ved en senere ransagning af mandens bopæl, blev der ifølge politiet fundet 126 gram hash og 'en mængde piller'.