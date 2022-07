Ville køle sig ned og døde

Usædvanligt varmt vejr raser i store dele af England, og temperaturen kan i denne uge nå op på det højeste niveau nogensinde målt i landet.

Hedebølgen får folk til at søge mod vandet for at blive nedkølet, og det fik i går fatale konsekvenser for en dreng i West Yorkshire.

16-årige Alfie McCraws døde efter en svømmetur i en kanal i sin hjemby.

Det skriver The Independent.

Drengen blev meldt savnet mandag eftermiddag, da han ville svømme en tur i en kanal.

Efterlysningen betød, at politiet igangsatte en større efterforskning, hvor drengen senere blev fundet.

- Han var kun 16 år gammel, og han havde hele sit liv foran sig, hvilket blev alt for kort på grund af den tragiske ulykke, sagde hans kusine Zoe Jones efterfølgende til lokalmediet Yorkshire Live.

Udsender varsel

Det tragiske dødsfald og udsigten til stigende temperaturer i weekenden får nu politiet i West Yorkshire til at advarer unge imod at svømme i åbent vand.

Åbent vand kan nemlig være meget koldt, selvom det er varmt i luften.

Myndighederne vil nu igangsætte en kampagne, der skal oplyse skoleelever om farerne ved badning på steder, som ikke er overvåget af livreddere.