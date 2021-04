Ville røve 12-årig: Tog halsgreb og slog ham i maven

En 14-årig dreng tildelte lørdag en 12-årig et knytnæveslag i maven, fordi han ikke ville udlevere penge eller sine AirPods

Lørdag blev en 12-årig dreng forsøgt røvet af en 14-årig dreng i Mørke på Djursland.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Hændelsen fandt sted omkring klokken 16. Her var den 12-årige på vej til letbane-stationen, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Peter Tholstrup til Ekstra Bladet.

- Han går sammen med en gruppe venner, som følger ham til toget, da han bliver antastet af den 14-årige dreng, siger Peter Tholstrup.

- Den 14-årige udviser truende adfærd og beder drengen om at aflevere penge eller sine AirPods. Da han nægter, bliver der taget halsgreb, og drengen giver ham et knytnæveslag i maven, fortsætter vagtchefen.

- Drengen får vristet sig fri og slipper væk.

En mor anmelder

Det er ikke drengen selv, der anmelder episoden til politiet.

- Gruppen af venner når til stationen, siger farvel til den 12-årige og går hver til sit. En af dem, en pige, fortæller om hændelsen til sin mor, som retter henvendelse til vagtcentralen, fortæller Peter Tholstrup.

- Moderen og datteren går så ned i parken, hvor det skete, og den 14-årige er stadig på stedet. Derfor er de i stand til at give en detaljeret beskrivelse og hans placering til politiet, og vi sender en patrulje ud, som tager kontakt til ham.

- Hvordan har den 12-årige det oven på den oplevelse?

- Han er nok lidt chokeret over at blive udsat for sådan noget, men rent fysisk har han ikke lidt overlast.

- Kendte den 14-årige og den 12-årige hinanden i forvejen?

- Nej.

Politiet har kontaktet den 14-åriges værge. Næste skridt bliver at indberette sagen til de sociale myndigheder.