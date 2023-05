Ville sælge 27 kilo kokain: Narko-ring knaldet

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har slået til igen.

Denne gang har de anholdt fire mænd og en kvinde i alderen 22-32 år på flere adresser på Sjælland. De fem er sigtet for køb af kokain med henblik på videresalg.

Det skriver NSK i en pressemeddelelse.

De anholdte har været i besiddelse af alt mellem to og 11 kilo kokain, som de hver især har købt og forsøgt at sælge videre.

Samlet er der tale om en mængde på 27,5 kilo kokain.

NSK har en formodning om, at de anholdte har været del af et organiseret narkotika-netværk, hvor ni personer allerede er blevet dømt samlet 67 et halvt års fængsel for handel med kokain.

'Tilfreds'

I forbindelse med dagens anholdelser har NSK ransaget på de anholdtes bopæl og øvrige relevante adresser. Her blev der beslaglagt yderligere halvandet kilo kokain, et kilo heroin og 35 kilo hash.

'En koncentreret og grundig efterforskning har medført, at vi i dag har kunnet anholde fem personer, som vi har en stærk formodning om er en del af et organiseret netværk, der handler med hård narkotika,' siger vicepolitiinspektør i NSK Lars Feldt-Rasmussen og fortsætter:

'Det er vores mistanke, at de anholdte har haft en rolle som aftagere af store mængder kokain, som de har skullet sælge videre. Jeg er tilfreds med, at vi har fået bremset deres kriminalitet og pillet en vigtig brik ud af netværket.'

De anholdte vil løbende vil blive fremstillet hen ad torsdag.