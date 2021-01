Vinterbadere taget med bukserne nede

17 nøgne vinterbadere blev søndag konfronteret af politiet ved Himmelsøen på Darupvej i Roskilde.

En borger havde anmeldt vinterbaderiet, og en patrulje blev sendt til søen, hvor deltagerne blev sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Ved politiets ankomst befandt alle 17 personer sig i søen i et afgrænset område, hvor der var slået hul i isen. Deres tøj lå i et shelter tæt ved.

Deltagerne, som var i alderen 26 til 51 år, kan nu se frem til at modtage en bøde.

Travl corona-weekend

Midt- og Vestsjællands Politi melder i døgnrapporten, at borgere har anmeldt flere overtrædelser af corona-restriktionerne hen over weekenden.

Fredag kontaktede en person politiet for at fortælle, at en massør holdt åben, og ganske rigtigt: Da politiet nåede frem, traf de både den 47-årige kvindelige massør og en kunde. Hun får nu en bøde.

Det samme får de grupper af unge, der var samlet henholdsvis fredag og lørdag. Om fredagen fik politiet en anmeldelse om en større forsamling mennesker ved en tankstation på Københavnsvej i Roskilde. Da patruljen ankom, forlod flere af dem stedet med det samme. Tilbage var ni personer i alderen 17-26 år, som blev sigtet.

Lørdag aften havde en gruppe unge tændt bål ved den gamle remise for enden af Skovbogade. Politiet sigtede seks personer i alderen 15-16 år, og de vil modtage en bøde.