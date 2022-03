Violinspiller bortvist fra gågade: Øv dig lidt mere

Tirsdag kort før middag bortviste politiet et rumænsk par, hvor manden spillede violin på gågaden Immervad i Århus.

Det skriver politiet i deres døgnrapport.

Her fremgår det, at politiet kl. 11.45 blev kaldt kaldt til adressen ud for Cross Café. Det skete efter, at en kvinde havde kontaktet politiet, fordi hun var blevet træt af violinspilleriet.

En patrulje tog derefter til stedet, hvor man tog kontakt til en 37-årig mand og en 22-årig kvinde, der sad med et plastikrus foran sig.

Manden og kvinden fik besked på at forlade stedet. Manden blev desuden opfordret til at søge tilladelse, og måske øve sig lidt mere, hvis han fremover ønskede at spille violin i det offentlige rum, lyder det i døgnrapporten fra Østjyllands Politi.