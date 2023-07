Virkelighedens 'Jokeren' gik amok i tog: Nu er han dømt

Ifølge den nu dømte mand klædte han sig ud som Jokeren for at leve sig ind i karakterens opfattelse af, at andre menneskers liv er værdiløse, fortalte han i retten

Det var under halloween i 2021, at en nu 26-årig mand forklædt som skurken 'Jokeren' gik fuldstændig amok i et japansk tog.

Her stak han en 72-årig mand ned og satte ild til det kørende tog ved at antænde olie, som han havde hældt ud på gulvet.

Nu er den i dag 26-årige mand Kyota Hattori blevet dømt ved en japansk domstol. Hele 23 år i fængsel lyder straffen på.

Retten afgjorde, at Hattori var skyldig i knivstikkeriet på den 72-årige mand, ligesom han er blevet kendt skyldig i drabsforsøg på 12 personer ved at tænde den voldsomme brand i toget.

Det skriver The Japan Times.

Stukket i brystet

Ifølge mediet blev manden stukket i brystet med en 30 centimeter lang såkaldt overlevelseskniv.

Herefter bevægede Kyota Hattori sig ind i en anden togvogn, hvor han hældte olie ud på gulvet og stak ild til det. Branden antændte både gulvet og sæderne i togvognen.

Kyota Hattori har tilstået både knivstikkeriet og ildspåsættelsen, men det har været forsvarets påstand, at han ikke havde intention om at dræbe, og derfor rejste de påstand om en straf på maksimalt 12 års fængsel i modsætning til anklagemyndighedens påstand om 25 års fængsel.

Røg en cigaret bagefter

Den købte retten altså ikke, og gennem retssagen har anklagemyndigheden da også argumenteret for, at han måtte have kendt til sandsynligheden for, at folk kunne blive dræbt i branden. Manden, der blev stukket ned, var i kritisk tilstand, men overlevede angrebet. Heller ingen døde i branden.

Videoer fra stedet, der florerede på sociale medier, viste efterfølgende, hvordan han sad og røg en cigaret inde i toget, efter det var standset, og politiet var på vej.

Kyota Hattori på vej til et retsmøde 2. november 2021 - to dage efter angrebet. Han er nu blevet idømt en fængselsstraf på 23 år. Foto: Kentaro Tominaga/AP/Ritzau Scanpix

Ville overgive sig til rollen

Den voldsomme episode vakte stor opmærksomhed i hele verden, fordi Kyota Hattori var klædt ud som Batmans ærkefjende, Jokeren.

I retten har han forklaret, at han tog kostumet på, fordi han ville overgive sig fuldt til rollen, skriver The Japan Times. Han sagde desuden, at han følte behovet for at overgive sig til skurkens opfattelse af, at andre menneskers liv er værdiløse, hvis han skulle kunne udføre sit angreb.

Undervejs i retssagen har anklagemyndigheden også som argument for den høje straf sagt, at hans angreb udklædt som Jokeren har haft 'udbredt social indflydelse', og at der dermed var stor risiko for, at andre vil finde på at efterligne ham.

Kyota Hattori var da også selv inspireret af en anden japansk mand, der to måneder forinden også var gået amok i et tog. Yusuke Tsushima, som gerningsmanden hedder, blev idømt 19 års fængsel tidligere på måneden.

Kæresten var skredet

Under retssagen har Kyota Hattori selv forklaret, hvad der gik forud for det særdeles morbide angreb.

Hans forlovede havde forladt ham, lød det, ligesom han havde begået en fejl på sit arbejde, der betød, at han var blevet forflyttet til en anden stilling.

Disse begivenheder havde ifølge den 26-årige selv sendt ham ud i selvmordstanker, ligesom han havde forsøgt at tage sit eget liv to gange. Efterfølgende ønskede han at blive idømt dødsstraf, og det ledte ham til at begå et angreb.