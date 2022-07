Virksomhed bekræfter: Medarbejder blev dræbt i Field's

NLMK DanSteel oplyser, at en af deres medarbejdere blev offer for søndagens skyderi i Field's

En ansat i virksomheden NLMK DanSteel blev dræbt ved søndagens masseskyderi i Field's på Amager.

Det oplyser virksomheden til sn.dk.

Medarbejderne mindedes mandag deres kollega ved en mindehøjtidelighed, hvor de holdt et minuts stilhed sammen, mens flagene gik på halv.

'Det er med dyb sorg, at vi kan bekræfte at vi har mistet en kollega under den tragiske begivenhed i Field’s i søndags. Alle vores tanker går til vores kollegas familie,' lyder det i en udtalelse fra virksomheden til sn.dk.

Der bliver ikke oplyst nærmere om den pågældende medarbejder. Politiet har tidligere oplyst, at en 17-årig dreng, en 17-årig pige og en 46-årig herboende russisk statsborger blev dræbt ved skyderiet.

Biografansat dræbt

Tirsdag oplyste Nordisk Film, at en af de dræbte var en 17-årig, der arbejdede i deres biograf i Field's.

En 22-årig mand blev efter skyderiet anholdt og siden sigtet for de tre drab og for drabsforsøg på syv andre, der også blev ramt af skud. Fire af dem var umiddelbart efter skyderiet i kritisk tilstand.

Han blev mandag varetægtsfængslet i 24 dage. Dommeren ved grundlovsforhøret besluttede desuden, at manden skal anbringes på en psykiatrisk afdeling, så snart det er muligt, og at han skal mentalundersøges.

Ekstra Bladet har talt med en af de personer, der blev ramt af skud, men som overlevede episoden. Du kan læse et interview med ham om oplevelse her.