Virksomheder får bøder for ulovligt telefonsalg

Blandt andet Canal Digital har fået bøde for at ringe til forbrugere uden deres samtykke

En stribe virksomheder har fået større bøder for at overtræde reglerne om telefonsalg.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om seks virksomheder, der hver især har ringet til forbrugere, uden at de ønskede det. Der er tale om APC Forsikringsmæglere, Bonnier Publications, Canal Digital, New Lead Media, Krone Oplevelser og DBA Marketing.

De fire førstnævnte har fået bøder uden at sagerne er blevet bragt for retten, mens de to sidste er blevet dømt til at betale bøderne i retten.

Overblik: De bøder har de fået APC Forsikringsmæglere Har fået en bøde på 110.000 kroner for opkald til to forbrugere på Robinsonlisten og til 10 forbrugere, der havde frabedt sig opkald fra virksomheden. Bonnier Publications Har fået en bøde på 165.000 kroner bl.a. for opkald til 13 forbrugere på Robinsonlisten og én forbruger, der havde frabedt sig opkald fra virksomheden. Desuden var de ansvarlige for, at fire forbrugere var blevet oplyst, at de havde en gave til gode eller havde vundet en præmie. Det viste sig dog, at de kun kunne få det ved at tegne et løbende abonnement og betale et beløb plus porto. Canal Digital Har fået en bøde på 125.000 kroner for opkald til 14 forbrugere uden deres samtykke. New Lead Media Har fået en bøde på 250.000 kroner for at have medvirket til Telenors opkald til 31 forbrugere. Virksomheden havde solgt urigtige oplysninger til Telenor om, at forbrugerne havde givet samtykke til at blive ringet op af Telenor. Krone Oplevelser Er idømt en bøde på 40.000 kroner for opkald til fire indehavere af enkeltmandsvirksomheder på Robinsonlisten. DBA Marketing (tidligere SG Marketing) Idømt en bøde på 60.000 kroner for at have medvirket til Hi3Gs opkald til seks forbrugere uden deres samtykke.

Ud over de virksomheder, der har fået bøder for ulovlighederne, er virksomheden Toleadoo blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for at medvirke til seks ulovlige telefonopkald. Det er fjerde gang, at virksomheden bliver politianmeldt af Forbrugerombudsmanden.

- I de fleste af sagerne om ulovligt telefonsalg forklarer virksomhederne, at forbrugernes har accepteret at blive kontaktet, da de deltog i leadvirksomheders konkurrencer på nettet. Det afviser forbrugerne ofte, og så påhviler det virksomhederne at godtgøre, at forbrugerne faktisk har accepteret at blive kontaktet, lyder det fra forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Landets største teleselskaber politianmeldt

Det er som udgangspunkt ulovligt at forsøge at sælge et produkt over telefonen.

Der er dog undtagelser, hvis der er tale om bestilling af bøger, abonnement på aviser, ugeblade og tidsskrifter, forsikringer eller abonnement på redningstjeneste eller sygetransport. Derudover er det ikke tilladt at kontakte forbrugere, der er på Robinsonlisten eller som har frabedt sig opkald fra den pågældende virksomhed.

- Vi får desværre en del klager fra forbrugere, der er tilmeldt Robinsonlisten, men som stadig bliver ringet op. Det er virksomhedernes ansvar at sikre sig, at deres systemer er opdaterede, så de ikke ringer til forbrugere på Robinsonlisten, lyder det fra Christina Toftegaard Nielsen.