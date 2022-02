Visitationszoner ophæves

Fra tirsdag aften ophæves visitationszoner i Rødovre/Herlev, Nørrebro/Nordvest og Tingbjerg/Husum.

Det oplyser Københavns og Københavns Vestegns Politi.

Københavns Vestegns Politi skriver tirsdag i en pressemeddelelse, at ophævelsen sker, efter der har været relativ ro i bandemiljøet på Vestegnen i januar, men at politikredsen fortsat vil fokusere på en massiv indsats mod bander og andre kriminelle miljøer.

- Og visitationszoner kan blive genindført med kort varsel, hvis det igen viser sig nødvendigt. Det er et godt værktøj for os af hensyn til borgernes tryghed og for at gøre det svært for de kriminelle at transportere våben rundt, udtaler politiinspektør Michael Hellensberg i pressemeddelelsen.

Københavns Politi skriver tirsdag på Twitter, at de ikke har fundet grundlag for at forlænge de to visitationszoner i deres politikreds, hvorfor de ophæves tirsdag klokken 18.

Oprettet i forbindelse med skudepisoder

I forbindelse med et skuddrab i Rødovre 3. december, blev visitationszonen oprettet samme dag. Den blev udvidet til også at gælde Herlev i forbindelse med et skuddrab 7. december.

Visitationszonerne i København, der dækker over dele af Nørrebro og Nordvest samt Tingbjerg/Husum, blev også oprettet 3. december. Københavns Politi meldte da ud, at det var for at sikre trygheden efter flere voldelige hændelser i det københavnske rocker- og bandemiljø.

Det handlede blandt andet om et skuddrab på Nørrebro 2. december.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Skyderierne i København starter ifølge Ekstra Bladets oplysninger med en dansk bandefigur ved Gibraltar og nogen, der vil have fingrene i hans hash. Få et overblik over sagen her. Flere af skyderierne skete inden for få dage. Få et overblik over den blodige weekend i hovedstaden i starten af december.

Forlænges på Fyn

Imens de tre zoner i københavnsområdet ophæves, forlænges den fynske visitationszone i Vollsmose og Korsløkke frem til tirsdag den 15. februar, da Fyns Politi 'på baggrund af hændelser og efterretninger vurderer, at visitationszonen fortsat er nødvendig for at forhindre, at personer med tilknytning til forskellige kriminelle grupperinger skaber utryghed og begår kriminalitet til fare for andre'.

I en pressemeddelelse skriver de, at 117 personer er blevet visiteret, siden visitationszonen, der blev oprettet 9. november sidste år, blev forlænget for to uger siden.

Det har resulteret i 17 sager vedrørende loven om euforiserende stoffer og fire sager vedrørende våbenloven.

Fyns Politi skriver, at der i forbindelse med visitationerne blandt andet er blevet fundet en isoleringskniv, en foldekniv, en hakke, to baseball bats og en pose med ammunition.