Visitationszoner tilbage efter skuddrab

Vurderer, at baggrunden for skudepisoder skal findes i den aktuelle situation i rocker-bandemiljøet

Efter to skudepisoder på to dage med dødelig udgang, opretter Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi igen visitationszoner.

En 27-årig mand med tilknytning til det københavnske rocker- og bandemiljø blev dræbt af skud torsdag aften. Fredag eftermiddag blev tre personer ramt af skud i en frisørsalon i Rødovre, hvor en endnu ikke identificeret mand er afgået ved døden.

Visitationszonerne, der omfatter Tingbjerg/Husum, dele af Nørrebro og Nordvest, Rødovre og Herlev træder i kraft i dag klokken 18.

Det er Københavns Politis vurdering, at drabet på Nørrebro er 'endnu et eksempel på en række voldelige hændelser i det københavnske rocker- og bandemiljø, og at de involverede grupperinger holder til på dele af Nørrebro, i Tingbjerg og Husum'.

Københavns Vestegns Politi skriver, at det er deres vurdering, at de involverede grupperinger i Københavns Vestegns Politikreds vil kunne træffes i dele af Rødovre Kommune og i dele af Herlev Kommune.

- Borgerne skal kunne føle sig trygge, når de færdes i de københavnske gader, og derfor har vi en solid og omfattende indsats rettet mod bandekriminalitet. Vi vil ikke acceptere den utryghed, som bandernes gerninger fører med sig, og som led i indsatsen opretter vi nu to visitationszoner, som giver os mulighed for at kontrollere, at personer ikke færdes med våben i områderne, siger politidirektør i Københavns Politi, Anne Tønnes.





Københavns Politi skriver i en pressemeddelelse, at det vurderes, at situationen i rocker- og bandemiljøet ud over drabet på Nørrebro i København også har ført til, at der 11. november blev affyret flere skud mod en gruppe personer, som opholdt sig ved en kiosk på Ruten i Tingbjerg, og 16. november, hvor der blev affyret flere skud ved en kiosk på Bisiddervej i København NV.

Ligeledes henviser de til skudepisoden mod frisørsalonen i Rødovre fredag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. En er afgået ved døden.

