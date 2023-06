Visse videoer fra skyderi i Field's holdes hemmelige

Nogle af videoerne fra skyderiet i Field's i 2022, hvor tre personer blev dræbt, vil ikke blive vist for tilhørerne i retssagen.

Det afgør en dommer i Københavns Byret fredag eftermiddag.

Årsagen til, at nogle af videoerne ikke vises for journalister og andre tilhørere, er dels, at der både ses døde og sårede i videoerne, dels at personerne på videoerne ikke kan forsvare sig i retten.

Der bliver dog vist visse videoer, der blandt andet viser, hvordan den tiltalte mand ankommer til shoppingcenteret Field's, inden skyderierne er begyndt.

Det er netop af hensyn til ofre og personer, der var tæt på hændelsen, at sagens anklager, Søren Harbo, gerne ville have, at videoerne ikke bliver vist.

Det fortalte han ved et retsmøde i sidste uge, hvor han bad om dørlukning.

Repræsentanter fra pressen protesterede mod det ønske.

Annonce:

Dagens afgørelse lander mellem pressens og anklagerens ønsker, men giver ikke pressen indblik i de øjeblikke, hvor skyderiet fandt sted.

Tre personer blev dræbt under skyderiet i juli.

To af dem var teenagere på 17 år - en dreng og en pige. Også en 46-årig mand var blandt de dræbte.

Flere personer blev desuden ramt af skud eller kom til skade i forbindelse med hændelsen.

Den 23-årige mand, der er tiltalt i sagen, er tiltalt for drab og drabsforsøg.

Det har tidligere været fremme, at han erkender de faktiske omstændigheder, som han erindrer dem.

Han mener dog ikke, at han skal straffes med henvisning til sindssyge i gerningsøjeblikket.

Byretten behandler retssagen over seks dage fra 12. juni til 5. juli.

Næstsidste retsdag er 3. juli, som er årsdagen for skyderiet.

Der er navneforbud i sagen, men repræsentanter fra medierne har bedt om at få det ophævet, så den formodede gerningsmand kan beskrives mere detaljeret over for offentligheden.

Der er retsmøde om netop det spørgsmål torsdag.