Viste fotos af Kim Walls lig: Betjent skal frifindes, siger forsvarer

En erfaren leder fra Københavns politi er suspenderet fra tjeneste, og statsadvokaten kræver ham idømt fængsel, fordi han havde makabre fotos af lig på sin private mobiltelefon og iPad. Billederne brugte han i sin undervisning af politielever og hundeførere.

Det ene billede viste torsoen af det parterede lig af journalisten Kim Wall, der blev myrdet af ubådsbyggeren Peter Madsen. Det andet foto var af en 20-årig mand, der blev dræbt af en tiger med et bid i struben i Københavns ZOO, hvorefter tigrene 'legede' med liget.

Politimanden tog billederne, da han var på de to findesteder som led i tjenesten. Men han havde ingen tjenstlig tilladelse til at gemme billederne på sine private enheder, mener anklagemyndigheden.

11. juli 2012 blev den 20-årige mand fundet dræbt i tigerburet i Zoo, da han på ukendt vis kommet over hegnet. Dengang kom det frem, at manden var påvirket af hash.

Annonce:

21. august 2017 blev Kim Walls torso fundet i vandkanten på det sydlige Amager. Det var en tilfældig cyklist, der fik øje på torsoen i vandet.

Hundeføreren blev tilkaldt til en eftersøgning begge gange, og han tog fotos af ligene. Hundeføreren nægter sig skyldig, og hans forsvarer, advokat Stine Gry Johannessen, kræver betjenten frifundet:

'Der er efter min mening en helt klar tjenstlig anledning til det. Han har undervist kolleger, og derfor er brugen af billederne lovlig,' siger Stine Gry Johannessen til Ekstra Bladet.

Falck henter liget af den 20-årige, der blev bidt ihjel af tigrene i Københavns ZOO. Foto: Kenneth Meyer

Sagen kommer først for Københavns Byret 19. januar næste år. Politimanden er tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt ved at have videregivet fortrolige oplysninger og for at have misbrugt sin stilling. Begge paragraffer kan give fængsel i seks og fire måneder.

Annonce:

Ifølge tiltalen brugte politimanden også to videooptagelser ulovligt i sin undervisning af kolleger. Den ene viste en eftersættelse på Nørrebro i oktober 2015. Den anden var en videooptagelse af to personer, der øver hærværk og tyveri på Vigerslevvej i Valby.

Sendte fotos til kone og børn

Ifølge statsadvokaten gik betjenten også over stregen, da han 23. januar 2022 to gange sendte fotos af en anholdt mand og en kvinde til sin hustru og sine børn. Billederne af de to anholdte optog han med sin private mobiltelefon, mens han var vagthavende på Station City.

Politiklagemyndigheden, der har efterforsket sagen, fandt også fem fotos og tre videooptagelser på politimandens private mobil. Optagelserne var han kommet i besiddelse af som led i tjenesten, og statsadvokaten mener, at det var embedsmisbrug og brud på tavshedspligten.

Fire af billederne viser hundebid på arme og ben på ukendte personer. Tre af billederne af hundebid havde han også på sin private iPad.

Et femte foto viser en anholdt mand på Station City.

Tre videooptagelser viser en eftersættelse i København, hvor to personer bliver anholdt, og en skudepisode 24. maj 2017, hvor en maskeret mand afgiver skud i en restauration. Den sidste optagelse er af en anholdt person, som løber fra politiet på Lille Istedgade i København.