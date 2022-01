Viste røv i fly: Risikerer 20 år

En 29-årig irer kastede med øldåser og tog sine bukser af efter at have nægtet at tage maske på, og han er blot den seneste blandt tusindvis af maskesager på fly

En 29-årig irer har ikke alene lært, at man skal have en ansigtsmaske på, når man flyver midt i en coronatid. Man skal også beholde bukserne på – medmindre man selvfølgelig opholder sig på et toilet.

Lige nu kigger Shane McInerney fra Galway ind i en sigtelse, der i sidste ende kan betyde en dom på hele 20 års fængsel i det amerikanske retssystem, der ikke ser mildt på hans slags forseelser.

Det skriver The Guardian.

Den fatale flyvetur fandt sted 7. januar, hvor han steg ombord i et Delta Airlines fly i Dublin for at flyve til New York. En uge senere stod han foran en dommer, der fortalte ham, at han er sigtet for ’overlagt overfald på og intimidering af en ansat på flyet’.

En forseelse, der ifølge det amerikanske justitsministerium altså har en strafferamme på 20 år.

Andre passager kan komme til at undgælde med massive forsinkelser, når fly vender om for at håndtere lovbrydende passagerer. Foto: Charlie Riedel/Ritzau Scanpix

Shane McInerney har angiveligt nægtet at tage sin maske på, kastet en øldåse i hovedet på en medpassager og endelig ’trukket sine bukser og underbukser ned overfor en flyansat og medpassagerer’, hedder det.

McInerney, der var på vej til Florida for at starte i et job på et fodboldakademi, blev løsladt mod en kaution på 20.000 dollars frem til retssagen.

Federal Aviation Administration bekendtgjorde i januar, at man havde indført nultolerance overfor folk, der nægter at adlyde regler om at bære maske på amerikanske indenrigsfly.

Det bliver stadig mere utrygt at gå på arbejde for flypersonalet under corona-restriktionerne. Foto: Charlie Riedel/Ritzau Scanpix

Det sker efter en lang række tilfælde af såvel verbale som fysiske angreb fra passagerer, der nægter at bære maske.

Torsdag vendte et fly fra American Airlines, der skulle fra Miami til London, om midtvejs, da en kvinde i 40’erne nægtede at tage maske på. Forseelsen gik ud over hele 129 passagerer, skriver New York Times.

-Den slags sker efterhånden dagligt, sagde Sara Nelson, formand for flypersonalets fagforening allerede i oktober til The Guardian.

I følge Federal Aviation Administration, var 4.290 sager blandt de 5.981 lovbrydende passagerer i 2021, maskerelaterede.