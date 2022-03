Vognmand dømt for 700 overtrædelser

En af de hidtil værste sager om svindel med førerkort i vognmandsbranchen er endt med en millionbøde og delvist ubetinget frihedsstraf.

Det fynske vognmandsfirma Thomas B. Pedersen er idømt en bøde på 2.137.000 kroner, har regionalmediet fyens.dk oplyst.

Ejeren er ved dommen, der blev afsagt torsdag, idømt fængsel i otte måneder, hvoraf to måneder skal afsones. Desuden skal han udføre samfundstjeneste i 120 timer.

Endvidere må den 48-årige mand finde sig noget andet at lave i den kommende tid.

I tre år er han frakendt retten til at beskæftige sig med vognmandsvirksomhed, ligesom han i to år ikke må sætte sig bag rattet i et tungt køretøj, har retten bestemt.

Politiet indledte en efterforskning i februar sidste år, da specialisterne i Tungvognscenter Syd fattede mistanke til firmaet.

Det viste sig, at vognmanden kørte på sin hustrus førerkort, ligesom der var mistanke om, at sønnen kørte på sin morfars førerkort.

På den måde lod det sig gøre at overtræde reglerne om køre- og hviletid.

Sønnen på 22 år er blevet idømt fire måneders fængsel, hvilket er gjort betinget af, at han udfører samfundstjeneste i 100 timer.

Anklageskriftet er en lang historie. Der er opregnet 738 lovovertrædelser, har fyens.dk berettet, om såkaldt personelfalsk, køre- og hviletid og takografforordningen.