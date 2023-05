Vognmand idømt stor bøde

Det kommer til at koste en 45-årig vognmand fra Sønderjylland dyrt, at han har medvirket til at køre godskørsel for fremmed regning uden tilladelse.

Mere specifikt lyder bødestørrelsen på 175.000 kroner. Lovovertrædelsen ligger i, at vognmandsvirksomheden, som den 45-årige mand var både ejer af, direktør og transportleder for, har kørt med flere lastbiler samtidig, end den havde tilladelse til.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

18 tilfælde

Vognmandsvirksomheden havde to bekræftede kopier af en såkaldt fællesskabstilladelse, som man skal bruge for at køre godskørsel for fremmed regning.

Men ifølge Retten i Sønderborg blev der over en periode på en lille måned i 19 tilfælde kørt med tre lastbiler på samme tid og i ni tilfælde kørt med fire lastbiler på samme tid, selvom virksomheden kun havde den såkaldte fællesskabstilladelse til at køre med to lastbiler samtidig.

Det var en forudgående efterforskning, der gjorde, at politiet 16. maj sidste år kunne standse fire af vognmandsvirksomhedens lastbiler.

Den 45-årige vognmand erkendte de faktiske forhold i sagen, men har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

Sagen mod selve vognmandsvirksomheden er blevet droppet, eftersom selskabet er gået konkurs.