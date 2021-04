Voksenven og hans kæreste misbrugte autistisk dreng

Gennem fire år blev en autistisk dreng adskillige gange blandt andet onaneret og udsat for oralsex af sin voksenven og dennes kæreste.

Tirsdag er de to mænd ved Retten i Kolding blevet dømt for overgrebene, der stod på, fra drengen var 9 til han var 13 år.

Den 30-årige Christian Bøttcher blev idømt to og et halvt års fængsel, mens den 28-årige Rasmus Dahl Jakobsen blev idømt to års fængsel.

I retten erkendte Christian Bøttcher både overgrebene og besiddelse af børneporno.

Han forklarede, at han meldte sig som frivillig til projektet ”Barnets Ven” i Red Barnet Ungdom.

- Jeg har ikke haft det særligt nemt i min egen barndom. Jeg fik pludselig mulighed for at kunne gøre noget godt for et andet barn, siger han i retten.

Han er homoseksuel, men han afviste, at han gik ind i projektet med den hensigt at udnytte drengen seksuelt. Alligevel udviklede forholdet til drengen, der er diagnosticeret med autisme, sig i den retning.

Bøttcher så typisk drengen et par gange om måneden. Han hentede ham efter skole, og så tog de eksempelvis ud at bowle eller i biografen.

Drengen overnattede også i Bøttchers lejlighed. Det var her, de seksuelle overgreb fandt sted.

På et tidspunkt satte han også et videokamera op i sit soveværelse, så han kunne livestreame de seksuelle udfoldelser til sin kæreste, Rasmus Dahl Jakobsen, der opholdt sig på Færøerne.

Jakobsen erkendte i retten, at han havde deltaget i et enkelt overgreb på drengen.

Foruden fængselsstraf blev de to mænd frakendt retten til at have med børn at gøre erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter. Desuden må de ikke bo hos folk, der har børn, eller få besøg af børn, som ikke ledsages af en voksen.

Red Barnet Ungdom har i kølvandet på sagen strammet op på reglerne for frivillige. De må ikke sove sammen med de børn, de er voksenvenner for, medmindre det sker ved et arrangement, hvor der også er andre frivillige.

Christian Bøttcher modtog sin dom, mens Rasmus Dahl Jakobsen overvejer, om han vil anke til landsretten.