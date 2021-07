Vold i nattelivet kan udløse forbud mod at gå i byen

Knytnæveslag, knivstikkerier og andre typer kriminalitet skal fremover kunne udløse et tidsbegrænset forbud mod ophold og færdsel inden for særlige festzoner i de sene nattetimer.

Det gælder vel at mærke, hvis kriminaliteten er begået i nattelivet.

Det har Folketinget besluttet, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Forbuddet kan gælde i op til to år og gælder i alle såkaldte nattelivszoner i Danmark. Zonerne skal udpeges af hver enkelt politikreds.

En nattelivszone kan være et område i en by med en høj koncentration af beværtninger eller et midlertidigt område som en festival.

Med forbuddet vil man være forment adgang inden for nattelivszonerne fra midnat til klokken fem om morgenen.

Et forbud gælder alle landets nattelivszoner - og ikke kun i den by, hvor den enkelte person har begået kriminalitet.

- Langt de fleste kan godt finde ud af at have en hyggelig aften i byen med vennerne, men vi ser også, at enkelte skaber utryghed i nattelivet og opfører sig voldeligt eller begår anden alvorlig kriminalitet.

- Derfor ser jeg frem til, at vi nu får mulighed for at udpege nattelivszoner, hvor de her personer ikke må komme, siger politiinspektør Claus Birkelyng fra Rigspolitiet i meddelelsen.

Forbuddet idømmes i forbindelse med en dom for kriminalitet begået i nattelivet. Det gælder først, når en eventuel fængselsdom er udstået.

Hvis forbuddet mod ophold i nattelivet overtrædes, kan det straffes med bøde eller fængsel op til et år.