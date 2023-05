Vold mod drenge: To pædagoger frifundet - en dømt

To ud af tre pædagoger, som var tiltalt for at have begået vold mod to drenge på en døgninstitution sidste år, blev onsdag frifundet ved Retten i Hillerød.

Det skriver mediet sn.dk.

Den tredje tiltalte pædagog fik en betinget dom på tre måneders samfundstjeneste ifølge mediet. Den valgte han at acceptere.

De tre pædagoger var anklaget for at begået vold mod to beboere på 15 og 17 år på døgninstitutionen. Ifølge anklagen havde de udsat dem for spark og slag og fastholdt dem.

En af de tre pædagoger var kun tiltalt for vold mod den 15-årige.

Alle tre har nægtet sig skyldige i sagen.

Ifølge sn.dk gik anklagemyndigheden også efter, at de tre pædagoger skulle frakendes retten til at arbejde med børn i fem år. Men retten var uenig og derfor frafaldt kravet.