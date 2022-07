Voldelig fødselar: Svensk kvinde slog betjent i hovedet

En svensk kvinde sørgede selv for, at hendes 18 års fødselsdag gik helt i vasken.

Hendes fødselsdag begyndte nemlig med svenskerfest på diskoteket Retro i Helsingør, men den sluttede med afrusning i detentionen og en sigtelse for vold mod en kvindelig betjent.

- Vi bliver bedt om at komme og assistere ved en ambulancesag, og den svenske kvinde vil ind og blande sig. Da der bliver taget fat i hendes arm, slår hun en af vores kollegaer, fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

- Det var hendes 18 års fødselsdag, så det er jo bare ekstradumt. Så er man blevet voksen, hva', siger han.

Politikvinden blev tilset og er siden gået hjem.

- Hun har fået et synligt mærke i ansigtet. Et såkaldt sæbeøje. Men hun slap for hjernerystelse, siger vagtchefen.

Overnattede i detentionen

Den unge, svenske fødselar blev anholdt og sigtet for vold mod tjenestemand i funktion.

Men hun fik også lov til at tilbringe fødselsdagsnatten i detentionen, så politiet kunne afhøre hende, når hun var blevet ædru igen.

- Der var ikke grundlag for at beholde hende, så hun er ude af detentionen igen, siger vagtchefen. Sigtelsen beholder hun dog.

Den svenske kvinde er bosat i Sverige, men var sammen med en masse andre svenskere taget til natklubben i Helsingør til svenskerarrangementet.