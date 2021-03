Voldelig konflikt i fængsel: Fire medarbejdere kommet til skade

Fire medarbejdere i Jyderup Fængsel er kørt til skadestuen efter en voldelig konflikt med en indsat.

De fire medarbejdere - tre fængelsbetjente og en værkmester - er ifølge forbundsformand hos Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen kommet svært til skade og har alle brug for hjælp på sygehuset.

Hvad der helt konkret er sket, ønsker forbundsformanden ikke at oplyse endnu.

- Der er stadig nogle forhold, der skal afklares i forhold til, hvad der er op og ned i sagen. En række medarbejdere er kommet til skade i en sådan grad, at de skal på sygehuset, og det er så alvorligt, at det her kommer til at få et retsligt efterspil, siger han til Ekstra Bladet.

Indsatte hører ikke til i åbne fængsler

Ifølge Bo Yde Sørensen er episoden en konsekvens af ringe bemanding i åbne fængsler.

- Jyderup er et åbent fængsel, og det er en del af problematikken. For i de her åbne fængsler er der simpelthen ikke mandskab nok længere. Der er simpelthen afdelinger, der ikke er bemandede, så der er behov for, at Kriminalforsorgen sætter ind, og vi får mere mandskab på, siger forbundsformanden.

- De seneste 10 år er man blevet ved med at skære ned på frontpersonale, og vi har ganske svært ved at sikre sikkerheden for både ansatte og indsatte, siger han til Ekstra Bladet.

Et stort problem

I en pressemeddelse fra Fængselsforbundet udtaler han:

'De åbne fængsler er indrettet og normeret efter en helt anden type indsatte end dem, vi ser i dag. Mange af dem hører hjemme i lukkede fængsler. Det er et stort problem, der desværre går ud over vores kollegaers sikkerhed. Jeg sender tanker til mine fire kollegaer og er trist over, at vi allerede igen kan fortælle om en sådan hændelse. Det er kun tre dage siden, vi kunne berette om et andet overfald.'

Politiet bekræfter

Vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi Henrik Jørgensen bekræfter episoden over for Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, at der har været en episode i Jyderup Statsfængsel, hvor der tilsyneladende har været et overfald på fire medarbejdere. De har bekræftet, at det er korrekt, at det er sket, men det er endnu ikke blevet politianmeldt. De er selvfølgelig vejledt om, at de skal anmelde det, så vi kan få taget hånd om det hurtigst muligt, siger han.

Ekstra Bladet har spurgt Bo Yde Sørensen, hvordan det kan være, at det ikke er blevet anmeldt til politiet endnu.

- Jeg er bekendt med, at det ikke er blevet anmeldt til politiet endnu, men det bliver det. Når fængselsbetjente kommer til skade, så skal det have et retsligt efterspil. Og bliver det ikke anmeldt, så anmelder jeg det selv, siger han.