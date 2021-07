Voldelig vanvidsbilist slog mand og jagtede familie

Politiet efterlyser vidner, som har overværet en række episoder med en voldelig vanvidsbilist på Tåsinge og i Årslev tirsdag eftermiddag.

Bilisten har været involveret i to forskellige episoder kort efter hinanden, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss til Ekstra Bladet.

- Ved første episode laver han en hasarderet overhaling, som næsten forårsager et uheld. Og så stiger han ud af bilen og giver en mand et knytnæveslag, fortæller Henrik Strauss.

Denne episode skete på øen Tåsinge på ruten mod Svendborg klokken 16.35. Og kun lidt over en halv time senere var den gal igen.

- Her bliver en familie bestående af en mand, en kvinde og to børn jagtet af bilisten over en længere afstand, fortæller Henrik Strauss.

Den formodede gerningsmand - en 50-årig mand - er anholdt. Han kørte en mørk Volvo V70 stationcar af ældre årgang, og har man været vidne til en eller begge hændelser, opfordrer politiet til, at man kontakter dem på 114.