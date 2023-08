Voldeligt gavekaos i New York: Populær streamer sigtet

Influenceren Kai Cenat, som har millioner af seere på sine kanaler på YouTube og Twitch, er blevet sigtet af politiet for at gøre oprør og opildne til oprør, efter at hans møde med fans i New York City fredag udviklede sig kaotisk.

Det oplyser politiet i den amerikanske delstat New York.

Den 21-årige influencer inviterede ifølge politiet sine mange fans til Union Square i New York City, hvor han lovede, at han ville dele Playstation 5-spillekonsoller ud.

Rygterne om gratis Playstation 5-spillekonsoller og et potentielt møde med stjerneinfluenceren spredte sig som en steppebrand, og i løbet af fredag samlede flere tusinde unge mennesker sig på Union Square.

Den store forsamling kom hurtigt ud af kontrol, og menneskemængden kastede flasker og andre genstande efter politiet. Flere blev set kravle op på biler, og nogle blev endda set på taget af den nærliggende metrostation.

Omkring 1000 politibetjente måtte rykke ud for at få has på urolighederne. Flere tilstedeværende kom til skade.

Politichef Jeffrey Maddrey fortalte efterfølgende, at flere af hans betjente - og ham selv - var blevet ramt af menneskemængdens kasteskyts.

- Folk blødte fra deres hoveder og deres ansigter ... folk led herude, sagde han på et pressemøde.

Kai Cenat er kendt for sine livestreams på mediet Twitch.

Det er en hjemmeside, hvor man kan livesende video af de computerspil, man spiller, og hvor seere kan chatte med hinanden og donere penge til streameren. Kai Cenat laver også videoer på YouTube.

På Twitch har han over 6,5 millioner følgere. På YouTube har han knap 4 millioner.

Kai Cenat har endnu ikke kommenteret hændelsen.