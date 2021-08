Voldsmand anholdt igen: Tæskede kæresten få timer efter løsladelse

En mand er tirsdag blevet varetægtsfængslet for slag og spark mod sin kæreste og to mænd, der forsøgte at hjælpe hende. Få timer inden var han blevet løsladt fra en voldsdom

Der venter mindst fire uger bag tremmer for en 52-årig mand, som mandag blev anholdt for vold. Det oplyser Østjyllands Politi, der tirsdag formiddag har haft manden i grundlovsforhør i Retten i Randers.

Politiet fik mandag en anmeldelse fra et vidne, der havde set manden overfalde sin kæreste ved et busstoppested i Bøstrup ved Langå. Kvinden blev ifølge politiet udsat for både slag og spark i ansigtet og på kroppen, ligesom manden holdt hende nede og rev hende i håret.

To mænd, der forsøgte at gribe ind opg standse overfaldet, blev ligeledes overfaldet med slag og spark. Herefter forlod den 52-årige stedet, men han kom tilbage, da politiet var ankommet.

Han råbte af patruljen og gik aggressivt hen imod dem, skrivr Østjyllands Politi i døgnrapporten - og da manden blev visiteret fandt betjentene en kniv. Han er derfor også sigtet for overtrædelse af knivloven og trusler mod betjentene.

Han blev i første omgang varetægtsfængslet i fire uger. Og fængselscellen er ikke et ukendt opholdssted for den 52-årige mand. Få timer inden episoden var han nemlig blevet løsladt fra fængslet efter at have afsonet en dom for vold.