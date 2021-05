Voldsoffer i kritisk tilstand: Tre anholdt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

To formodede voldsmænd er anholdt og to yderligere er fortsat på fri fod, efter en 20-årig ung mand blev udsat for et brutalt overfald tirsdag. En kvinde er anholdt for at hjælpe gerningsmændene på flugt.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Offeret er stadig i kritisk tilstand.

De to anholdte på 21 og 29 år blev anholdt i Vejle i nat og bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. Sigtelsen omhandler både grov vold og frihedsberøvelse. Ifølge politiet blv den unge mand overfaldet på Sølvgade i Horsens. Herefter blev den 20-årige smidt i varerummet af den BMW, som kort tid efter forulykkede på Nørretorv i Horsens.

De fire formodede gerningsmænd har en relation til hinanden. Politiet kom hurtigt på sporet af de mistæntke, fordi de har en relation til den bil, de kørte galt i.

De to, der fortsat er på fri fod, er hhv. 21 og 24 år. Også de er fra Vejle.

Motivet til hændelsen og udøvelsen af den grove vold er endnu ikke endeligt klarlagt.



I grundlovsforhøret fremstilles endvidere en kvinde på 28 år, også fra Vejle. Hun sigtes for at have hjulpet gerningsmændene på flugt, idet hun hentede dem i bil i Horsens efter voldudøvelsen.

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip