Voldsom anholdelse efter overfald på betjent

Ekstra Bladet er bekendt med, at der florerer en video af anholdelsen, hvor den anholdte angiveligt får hjertemassage. Vi forsøger at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.

Ifølge Nordjyllands Politi gik en 37-årig psykisk syg mand tidligt søndag morgen til angreb på en betjent med knytnæveslag.

Efterfølgende fik betjenten med sin kollega lagt manden ned, hvorefter han modtog talrige slag med knippel, mens de to betjente lå oven på ham.

Til Ekstra Bladet forklarer vagtchef Karsten Højrup Kristensen, at betjentene anvendte den magt, de mente var nødvendig, for at få ham pacificeret, da manden blev ved med at være opfarende.

'Han vurderes til at være psykisk uligevægtig, og efter behandling på skadestuen i Aalborg er han nu indlagt på psykisk sygehus i Aalborg. Han er sigtet for vold mod tjenestemand i sagens anledning,' skriver politiet videre på Twitter.

Ifølge vagtchefen endte manden med at få 'et par knubs'.

Ny video

Der florerer i øjeblikket en anden video af anholdelsen på nettet, hvor man angiveligt ser den anholdte mand få hjertemassage af betjentene under anholdelsen, hvorefter manden bliver hentet af en ambulance.

Vagtchef Torben Larsen hos Nordjyllands Politi ønsker ikke at udtale sig om sagen. Han fortæller, at der vil komme flere informationer på et senere tidspunkt.

- Det eneste, jeg kan sige, det er, at vi er bekendt med, at der florerer en video på nettet, siger han.

Ekstra Bladet har set den pågældende video.

'Ser voldsomt ud'

Formanden for Foreningen Sind, landsforeningen for psykisk sundhed, Knud Kristensen, er blevet forelagt videoen og forklarer, hvordan det kan ende voldsomt som i videoen over artiklen.

- Det ser voldsomt ud, og det bliver det ofte, når personer, der er psykotiske, kommer i karambolage med politiet. En psykose kan få situationen til at eskalere, siger han og understreger, at man ikke ved, om den 37-årige var psykotisk.

- I sådanne situationer kan en psykose give ekstra kræfter til personen, samtidig med at alkohol og stoffer kan påvirke fysikken i den ene eller anden retning.

Hård kritik af politiet: Tilfældigt drab kunne være undgået

Det siger loven Anvendelse af stav § 10. Politiet må i medfør af politilovens § 18, stk. 1, kun anvende stav med henblik på 1) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på person, 2) at afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv eller helbred, 3) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg, 4) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på ejendom, 5) at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres aktiv modstand, eller 6) at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres passiv modstand, såfremt tjenestehandlingens gennemførelse skønnes uopsættelig og anden og mindre indgribende magtanvendelse skønnes åbenbart uegnet. § 11. Før stav tages i brug med henblik på rydning af gader, bygninger mv. for et større antal personer, skal det så vidt muligt tilkendegives vedkommende, at politiet har til hensigt at bruge stav, hvis politiets påbud ikke efterkommes, jf. politilovens § 18, stk. 2. Det skal endvidere så vidt muligt sikres, at vedkommende har mulighed for at efterkomme påbuddet. § 12. Staven skal anvendes med besindighed for ikke at påføre nogen større overlast end nødvendigt. Stk. 2. Staven må kun rettes mod arme, ben, ryg og sæde. Stk. 3. Staven må ikke rettes mod hoved, hals, nakke, kraveben, bryst, mave, nyrer, skridt eller rygsøjle. Stk. 4. Staven må ikke bruges til stød. Stk. 5. Det bør i videst muligt omfang undgås at anvende staven mod knæ, albuer og andre led. § 13. Har politiets brug af stav mod person medført skade, skal den pågældende straks undersøges af en læge, medmindre det skønnes åbenbart ubetænkeligt at undlade lægeundersøgelse, jf. politilovens § 18, stk. 3. § 14. Polititjenestemænd under samlet kommando må kun bruge stavene efter direkte ordre, medmindre der foreligger en situation som nævnt i § 10, nr. 1 og 2. Kilde: Retsinformation.dk Vis mere Luk

Se politiets tweets om episoden her: