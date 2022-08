Voldsom anholdelse går viralt

En video af en voldelig anholdelse i USA er gået viralt.

På videoen ses en mand ligge på jorden, mens tre politifolk slår og sparker ham, på trods af at han ligger stille.

Kvinden, som optager videoen, råber, at politiet skal lade være med at slå manden, men hun får besked om at holde sig væk.

Episoden har nu fået konsekvenser for de tre politifolk, som foretog anholdelsen.

Efter videoen er blevet offentliggjort, er betjentene nemlig blevet suspenderet, mens sagen efterforskes.

Det skriver blandt andre CNN.

Den voldelige anholdelse fandt sted uden for en restaurant i Mulberry i Arkansas i USA, og den anholdte er en 27-årig mand ved navn Randal Worcester.

Manden var mistænkt for at have truet en ansat på en tankstation i en naboby.

Ifølge en pressemeddelelse fra det amerikanske politi var den 27-årige samarbejdsvillig til at starte med.

Herefter havde han dog forsøgt at angribe betjentene, og det førte til episoden, som ses på videoen.

Stærk forargelse

Flere internationale medier har taget sagen op, og på de sociale medier udtrykkes der stærk forargelse i kommentarsporene.

Arkansas guvernør, Asa Hutchinson, kalder det for forkastelig adfærd, at en mistænkt bliver slået på den måde.

- Dette er ikke, hvad vores retshåndhævende samfund repræsenterer, siger guvernøren til CNN.

Han understreger dog, at videoen kun viser et glimt af mødet mellem de to parter.

Samtidig fortæller han, at Randal Worcester har en fortid, som har givet betjentene legitim grund til bekymring. Alligevel er reaktionen ikke i overensstemmelse med deres træning.

Randal Worcester blev efter anholdelsen undersøgt på et hospital og derefter fængslet.

Han er blandt andet sigtet for flere tilfælde af overfald og for at modsætte sig anholdelse.

Politiet fortæller, at en af de tre betjente pådrog sig mindre skader i hovedet i episoden.