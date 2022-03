Voldsom anklage: Snagede i 131 personers private oplysninger

En tidligere it-medarbejder er tiltalt for at have foretaget over 17.000 opslag i journaler, som han ikke måtte

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

17.553.

Så mange gange mener anklagemyndigheden ved Københavns Politi, at en nu tidligere it-medarbejder i Region Hovedstaden har foretaget opslag i personoplysninger, som han ikke havde ret til.

Det viser et anklageskrift mod manden, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Den 38-årige mand har via sin funktion som it-medarbejder haft mulighed for at slå op i patienters journaler og andre sundhedsoplysninger, men det må man kun, hvis der er et lægefagligt formål - hvilket medarbejderen ifølge politiet ikke har haft.

Således er i alt 131 personer ifølge politiet blevet udsat for krænkelser, ved at den 38-årige har slået op i deres oplysninger over en periode på mere end tre et halvt år.

De ulovlige opslag har nemlig ifølge politiet stået på siden 8. november 2017 indtil medarbejderen blev opdaget i sommeren sidste år.

1911 gange mod én person

Den pågældende medarbejder blev efterfølgende fyret fra sin stilling, har Region Hovedstaden tidligere oplyst til Ekstra Bladet.

I første omgang oplyste Københavns Politi til Ekstra Bladet, at de uberettigede opslag havde stået på siden 15. maj 2019, men politiets efterforskning har altså siden vist, at det startede omkring halvandet år tidligere.

Mens en række af ofrene for de uberettigede opslag 'kun' har været udsat for et enkelt opslag, er en række af dem blevet udsat for flere hundrede eller op til 1911 opslag.

De mange ulovlige opslag betyder, at it-medarbejderen i gennemsnit har lavet omkring 14 uberettigede opslag hver eneste dag i løbet af de tre et halvt år.

Sendte sms'er

Den 38-årige er tiltalt efter straffelovens paragraf 155, som omhandler misbrug af en offentlig stilling til at krænke private eller offentliges ret. Paragraffen har en strafferamme på en bøde eller fire måneders fængsel, mens strafferammen er op til to års fængsel, hvis det sker for at skaffe sig selv eller andre uberettigede fordele.

Ud over anklagen om de mange opslag, er den tidligere it-medarbejder også anklaget for at have udnyttet de fortrolige oplysninger, vedkommende var kommet i besiddelse af. Det skal ifølge politiet være sket i en sms-korrespondance 25. juli sidste år, hvor den tiltalte blandt andet skrev 'du ved udmærket godt hvad du har løjet med, har selv fundet ud af det', 'folk sagde også grunden til (navn udeladt, red.) forlod dig var fordi du ikke kunne få børn' og 'du løj om at din eks var alkoholiker og i ikke kunne få børn, men det er det der ikke kunne få børn'.

Den sidste sætning er citeret ordret i anklageskriftet, men det er nærliggende at tro, at der skulle have stået 'men det er dig, der ikke kunne få børn'.

Det er anonymiseret i anklageskriftet, hvem modtagerne af sms'erne var, men ifølge politiet er der altså brugt oplysninger, som it-medarbejderen kun kan have fået ved hjælp af ulovlige opslag i sundhedsjournaler.

Ikke datosat

Endelig er den 38-årige anklaget for dokumentfalsk ved at have sendt et forfalsket billede af en mail til IT-Center Fyn i forbindelse med efterforskningen af sagen.

Der er endnu ikke sat en dato for retssagen mod den tidligere it-medarbejder. Ankalgemyndigheden ved Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de foreløbig ikke har yderligere kommentarer i sagen. Det er derfor uvist, hvordan den 38-årige forholder sig til anklagepunkterne, og hvilken straf, anklagemyndigheden vil kræve.

Ekstra Bladet har tidligere talt med 52-årige Mustafa Ali Karatas, som er en af de personer, der er blevet gjort opmærksom på de uberettigede opslag. Du kan læse mere om hans oplevelse her.