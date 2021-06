Voldsom bandekrig er forbi

Drab, drabsforsøg, ildspåsættelse og vold.

Der blev ikke skyet nogen midler under den knap et halvt år lange konflikt mellem rockergruppen Bandidos MC og gadebanden NNV. Nu er der indgået en fredsaftale, og krigen er forbi.

Fred i to uger

Det fortalte et politividne, der onsdag blev afhørt som vidne i Retten i Glostrup i forbindelse med en retssag mod tre mænd fra Bandidos, som er tiltalt for forsøg på at udøve grov vold under konflikten.

Politiassistenten kommer fra EAE, politiets efterretnings- og analyseenhed, der overvåger kriminelle grupperinger og løbende bestemmer hvornår der er tale om en konflikt, og hvem der er tilknyttet de forskellige grupper. Det er altså deres vurdering, at der blev sluttet fred for to uger siden.

Startede med drab

Startskuddet for konflikten var ifølge politividnet et skyderi i Hillerød 2. januar i år, der resulterede i drabet på Cem Kaplan og efterlod et toneangivende NNV-medlem hårdt såret.

En Bandidos-rocker har erkendt at have affyret de dræbende skud, og herefter fulgte angreb og manifestationer fra de to grupperinger.

Tidslinje: Sådan er konflikten forløbet 2. januar: To personer fra NNV bliver ramt af skud. 38-årige Cem Kaplan bliver dræbt, mens bandens krigsminister såres. 7. januar: Politiet standser en bil i Ballerup med fire personer - alle er iført skudsikre veste og politiet finder slag- og stikvåben. 9. januar: Politiet standser en bil i Københavns Sydhavn. Føreren er iført skudsikker vest og politiet finder en pistolattrap i bilen. 10. januar: En række medlemmer af Bandidos MC melder til politiet, at de benytter sikkerhedsveste til beskyttelse mod angreb. 13. januar: Ukendte gerningsmænd åbner ild mod en 55-årige mand. Episoden ses som en del af konflikten. 16. januar: To højtstående medlemmer af Bandidos finder en bilbombe under deres BMW. 19. januar: Virksomhed, som i bandemiljøet anses for at være tilknyttet Bandidos bliver udsat for brandattentat. 22. januar: To skudhuller i en bolig tilhørende en af konfliktens parter. 26. januar: Bandidos klubhus i Helsingør bliver udsat for brandattentat. 27. januar: Ildpåsættelse af butik tilhørende en af konfliktens parter. 29. januar: Tre Bandidos-medlemmer bliver anholdt i et skovområde med en skarpladt pistol. 1. februar: Copenhagen Gym bliver sat i brand. Hustruen til en Bandidos-rocker er i ejerkredsen. Politiet arbejder ud fra den teori, at branden er påsat. 11. februar: I forlængelse af sagen fra 29. januar anholder politiet yderligere to personer med tilknytning til Bandidos. Alle fem bliver fængslet for drabsforsøg. 20. februar: Maskerede Bandidos-medlemmer gennemfører en kort manifestation ved en tankstation i Københavns Nordvestkvarter. 3. marts: Den ledende Bandidos-rocker Lennart Elkjær Christensen og to andre bliver fængslet for trusler, vold og forsøg på grov vold i Herlev. De nægter. 5. Marts: Ved 23-tiden bliver et tomt hus i en haveforening i Ishøj beskudt. Politiet kæder episoden til konflikten, og en 26-årig NNV-mand anholdes og fængsles i sagen. Vis mere Vis mindre

Bandidos-rocker smidt ud

Flere af hinanden uafhængige kilder har til Ekstra Bladet oplyst, at anledningen til det skæbnesvangre møde i Hillerød var en tvist om et ur mellem Kaplan og et Bandidos-medlem.

Kilder har ligeledes fortalt, at det pågældende Bandidos-medlem nogenlunde samtidig med tidspunktet for konfliktens ophør blev smidt ud af rockerklubben.

Ifølge et højtstående medlem af rockerklubben har rockerens exit dog ikke noget med afslutningen af konflikten at gøre.

Talsmanden oplyser, at omtalte nu tidligere medlem er ude af klubben, fordi en intern undersøgelse har påvist omfattende svindel i miljøet:

- Der har været en intern undersøgelse, og den har vist, at han snydt igennem ti-tolv år. Det gælder både internt i klubben som eksternt i forhold til andre grupperinger, siger talsmanden.

Talsmanden oplyser, at klubben ikke længere har noget omtalte eksrocker at gøre.