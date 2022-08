Voldsom brand: Blev formentlig udløst af grill

En voldsom brand i England skyldes ifølge det lokale brandvæsen, at nogen har startet et bål og grillet

Siden fredag formiddag har brandvæsenet i den britiske by Studland kæmpet for at få bugt med en voldsom brand, der har bredt sig i nærheden af en populær strand.

Lørdag er slukningsarbejdet fortsat i gang, og brandvæsenet er kommet årsagen til den voldsomme brand nærmere.

'Vi har fundet beviser på lejrbål og grill ved brandstedet i Sudland og mener, at det er årsagen til branden, der startede i går,' skriver den lokale brandstation på Twitter.

Ifølge BBC var over 90 brandfolk til stede fredag, og færgeforbindelser blev sat på pause. Der er blandt andet blevet brugt fly i forbindelse med slukningsarbejdet.

Der er i løbet af lørdagen kommet mere kontrol over branden, men der bliver stadig arbejdet i området.

Det har det seneste stykke tid været meget varmt i England, og brandvæsenet har derfor endnu engang opfordret til, at man holder sig fra at grille og tænde bål i områder med meget natur.

Ingen er kommet noget til under branden.