Voldsom brand: Bliv indenfor

En voldsom brand er søndag aften brudt ud i en møbelfabrik på Hobrovej 74 i Østergårde ved Hadsund.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: René Schütze

Brandvæsen og politi er rykket ud til branden, som de modtog anmeldelse om klokken 22.13. De advarer om, at røgen går i østlig retning og opfordrer derfor beboere i det berørte område til at holde sig indenfor og lukke for døre og vinduer.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: René Schütze

Årsagen til branden er i skrivende stund ukendt.