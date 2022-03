Voldsom brand: - Det kan tage flere dage

En omfattende brand har fredag eftermiddag ramt et ejendomskompleks på Grøndals Parkvej i Vanløse.

Selvom brandvæsnet allerede har kæmpet i flere timer med branden, kan der stadig gå lang tid, før branden er slukket.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab til Ekstra Bladet.

- Det er en ældre ejendom, så det vil sige, at de bærende konstruktioner langt hen ad vejen er af træ. Og bygningen breder sig over et kæmpe geografisk områder, så der vil være en masse forskellige steder, vi skal undersøge, siger Kasper Ninn fra Hovedstadens Beredskab til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at der derfor formentlig vil gå lang tid, før beredskabet kan betragte branden som værende under kontrol.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

Bredte sig hurtigt ned

Ekstra Bladet har talt med en beboer, der bor i en naboejendom, og som arbejdede hjemme, da branden opstod.

Han har vist billeder til Ekstra Bladet, der viser, hvordan branden med 20 minutters mellemrum havde bevæget sig en etage ned gennem bygningen, der brænder.

Og Hovedstadens Beredskab bekræfter da også, at flammerne kan bevæge sig nedad i den voldsomme og omfattende brand.

- Det meste af bygningen er omfattet af brand nu. Vi taler nok 14 opgange nu, og det er et bygningskompleks der breder sig fra Grøndals Parkvej 6A til Godthåbsvej 185. Det er meget omfangsrigt, siger Kasper Ninn.

Ekstra Bladets fotograf har fået lov til at gå op på fjerde sal i en tilstødende bolig, hvorfra man kan se omfanget af den voldsomme brand. Foto: Kenneth Meyer

110 indsat

Han fortæller, at der i alt er indsat 90 brandfolk og 20 frivillige, der alle kæmper med de omfattende flammer.

- Vi har også måttet få hjælp fra naboberedskaber, så det er mange stationer, der hjælper, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

Flere døgn

Tidligere lød det fra Hovedstadens Beredskab, at de i hvert fald ville være på stedet i fem-otte timer, men det har nu vist sig at være en langt større opgave.

- Vi forventer i hvert fald, at der kommer til at gå flere døgn med det her. Det er så mange opgange og så mange lejligheder. På et tidspunkt har vi nok en fornemmelse af, at vi har kontrol over det, og det skal vi så følge op på, så derfor kan der godt risikere at gå et par døgn, siger Kasper Ninn.

Det lyder voldsomt?

- Ja, det er der heller ikke nogen tvivl om. Det er meget voldsomt, siger han.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Københavns Politi, der oplyste, at der foreløbig ikke er meldinger om nogen tilskadekomne. De har foreløbig ikke noget bud på årsagen til branden.

Tæt på den brændende bygning ligger Grøndal Station, hvorfra der kører s-tog. DSB oplyser imidlertid, at der resten af fredagen og natten til lørdag ikke vil standse tog på stationen på grund af branden, idet politiet har afspærret området.

Foto: Kenneth Meyer